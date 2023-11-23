В Минске начался саммит ОДКБ

Саммит начался с церемонии фотографирования в фойе Дворца независимости и продолжится заседаниями в узком и расширенном составах

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) встретились в Минске. Саммит начался с церемонии фотографирования в фойе Дворца независимости и продолжится заседаниями в узком и расширенном составах.

На заседание Совета ОДКБ собрались руководители пяти из шести стран - участниц организации: президенты России - Владимир Путин, Белоруссии - Александр Лукашенко, Казахстана - Касым-Жомарт Токаев, Киргизии - Садыр Жапаров, Таджикистана - Эмомали Рахмон. На саммит не приехал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Сейчас в Минске около минус пяти градусов и снегопад, из-за которого президентов, подъезжающих ко Дворцу независимости, пришлось провожать под зонтами от лимузинов до входа. Лукашенко встречал каждого из гостей в фойе. Последним прибыл Путин. Примерно через полчаса лидеры вышли на церемонию фотографирования, которая официально открывает саммит.

Итоги работы и ориентиры развития

Как отмечается в материалах Кремля, "ожидается, что будут подведены итоги работы ОДКБ за последний год и намечены ориентиры дальнейшего развития организации". Так, "имеется в виду обсудить актуальные аспекты совершенствования системы коллективной безопасности, углубления внешнеполитической координации, военного сотрудничества, противодействия международному терроризму, борьбы с незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью и другими современными трансграничных вызовами и угрозами, включая проблематику биологической безопасности". В Кремле отмечают, что "особое внимание планируется уделить совершенствованию механизмов кризисного реагирования ОДКБ, развитию ее миротворческих сил, расширению круга партнерских связей организации".

На саммите ожидается принятие решения о переходе председательства в ОДКБ с 1 января 2024 года от Белоруссии к Казахстану. Также ожидается, что Токаев проинформирует коллег о приоритетах председательства своей страны.

"Россия рассматривает ОДКБ, созданную в 2002 году, в качестве важного механизма обеспечения безопасности и стабильности в зоне своей ответственности. РФ планирует наращивать усилия, направленные на дальнейшее развитие стратегического партнерства и союзничества с государствами - членами организации", - подчеркивают в Кремле.

В Москве обращают внимание на то, что "последовательно наращивается силовой потенциал организации, повышается боеготовность коллективных сил, которые наглядно демонстрируют свои возможности работать слаженно и адекватно реагировать на любые внешние угрозы". При этом "деятельность ОДКБ носит сугубо оборонительный характер". Накануне саммита Путин обсуждал вопросы безопасности с Рахмоном, который посетил Москву с официальным визитом. Президент РФ затем сообщил, что российская сторона поставила Таджикистану два дивизиона (восемь пусковых установок) комплексов С-300. Он заверил, что Москва готова к завершению работы по поставкам для единой системы противовоздушной обороны стран - участниц ОДКБ, и напомнил правительству о необходимости до конца года решить технический вопрос - выпустить соответствующее распоряжение.

ОДКБ и Армения

Саммит ОДКБ в Минске пройдет на фоне ухудшения отношений между организацией и Арменией. Премьер-министр республики Никол Пашинян ранее обвинял ОДКБ в том, что объединение не оказало помощь Еревану во время столкновений с Баку в мае 2021 года и в сентябре 2022 года. Армения на этом фоне попросила ОДКБ снять с повестки вопрос о помощи стране, а сам Пашинян сообщил Лукашенко, что в Минск ехать не намерен. На мероприятия по линии организации перед саммитом не приехали главы МИД и Минобороны Армении. Спикер парламента республики Ален Симонян сообщил, что не будет участвовать в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в декабре. Ранее Армения отозвала своего посла в Организации Договора о коллективной безопасности и не назначила нового. В то же время в Ереване заявляют, что выходить из объединения не собираются.

Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва рассчитывает на продолжение работы Армении в ОДКБ и сожалеет, что Ереван не будет представлен на высоком уровне на минском саммите. Представитель Кремля также выражал надежду, что армянская сторона примет участие "на рабочем, экспертном уровне".