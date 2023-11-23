В Пакистане намерены к январю 2024 года выслать около 1 млн иммигрантов без документов

На первом этапе из страны депортировали около 200 тыс. иностранцев без документов, сообщил министр информации во временном правительстве провинции Белуджистан Ян Ачакзай

ИСЛАМАБАД, 23 ноября. /ТАСС/. Пакистан начал второй этап высылки из страны всех иностранных беженцев без документов, большинство которых составляют граждане Афганистана. К январю 2024 года из страны должны быть высланы около 1 млн иммигрантов без документов. Об этом сообщил на пресс-конференции Ян Ачакзай, министр информации во временном правительстве провинции Белуджистан.

"Второй этап репатриации всех нелегальных иммигрантов начался, он будет завершен к январю 2024 года. В ходе него около 1 млн иммигрантов без документов будут высланы из Пакистана в свои страны, - цитирует министра газета Dawn. - На первом этапе из Пакистана были депортированы около 200 тыс. иностранцев без документов".

По словам Ачакзая, правоохранительным органам отдан приказ о задержании всех иммигрантов для проверки документов и немедленной высылке на родину подозрительных лиц, находящихся в Пакистане нелегально. В Белуджистане полиция заблокировала 200 тыс. фальшивых удостоверений о регистрации иммигрантов в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и раскрыла заговор с целью организовать протестные выступления беженцев, подлежащих экстрадиции из Пакистана.

Ранее на этой неделе представительство УВКБ в Исламабаде призвало пакистанские власти не высылать иммигрантов без документов в Афганистан в зимний период. "Мы призвали правительство Пакистана остановить массовое возвращение беженцев в зимний период в Афганистан, где им угрожает гибель в суровых климатических условиях", - заявила региональный представитель УВКБ Бабар Балоч в интервью агентству Reuters.

Кампания пакистанских властей по выдворению на родину иностранцев без виз и документов началась после того, как 31 октября истек крайний срок для добровольного выезда из Пакистана всех нелегальных иммигрантов, большинство из которых - беженцы из Афганистана.

Как заявило временное правительство Пакистана, за последние четыре десятилетия на основе Женевской конвенции в страну прибыли свыше 4 млн беженцев из Афганистана, из них 1,7 млн не имеют документов для проживания, и все эти лица подлежат принудительной депортации.