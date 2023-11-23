Польша увеличила пропуск фур на одном из КПП на границе с Украиной

Председатель ООО "Международные автомобильные перевозчики Украины" Владимир Михалевич сообщил, что пограничники начали выпускать на въезд по 20 автомобилей в час

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Польские пограничники начали пропускать до 20 украинских грузовых автомобилей в час в пункте пропуска "Корчева - Краковец". Об этом сообщил председатель ООО "Международные автомобильные перевозчики Украины" Владимир Михалевич агентству Укринформ.

"Польские протестующие разрешали пропускать по пять грузовиков в час, но часто и этого не соблюдали. Однако вчера на КПП "Краковец - Корчева" пограничники начали выпускать на въезд на Украину по 20 автомобилей в час, но на других пунктах пропуска ситуация остается без изменений", - цитирует агентство Михалевича.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года.

На границе образовались многокилометровые очереди из фур. 11 ноября стало известно о смерти одного из украинских дальнобойщиков в своей фуре на стоянке перед пунктом пропуска "Дорохуск - Ягодин". 23 ноября в Ассоциации международных автоперевозчиков Украины сообщили о смерти еще одного украинского водителя на стоянке в польском селе Корчева. Польская газета Rzeczpospolita сообщает, что украинцы забрасывают фуры польских дальнобойщиков на границе камнями и бьют им стекла, неизвестные на Украине также подожгли полуприцеп с польскими номерами.

В связи с блокировкой границы расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза. На данный момент ущерб экономике Украины от блокирования КПП на польско-украинской границе превысил €400 млн.