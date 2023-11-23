В Греции девять парламентариев покинули оппозиционную партию из-за несогласия с ее лидером

Как сообщила газета Kathimerini, в группу покинувших входит бывшая соперница Стефаноса Касселакиса на внутрипартийных выборах - адвокат, парламентарий, экс-министр труда, социального страхования и солидарности Эфи Ахциоглу

АФИНЫ, 23 ноября. /ТАСС/. Девять депутатов парламента Греции покинули главную греческую оппозиционную партию "Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс" (СИРИЗА - ПА) из-за несогласия с политикой ее нового лидера Стефаноса Касселакиса, 35-летнего бизнесмена из США. Об этом сообщила газета Kathimerini.

По информации издания, в группу покинувших входит бывшая соперница Касселакиса на внутрипартийных выборах - адвокат, парламентарий, экс-министр труда, социального страхования и солидарности Эфи Ахциоглу. Парламентская группа СИРИЗА - ПА насчитывает теперь 36 депутатов, а 11 бывших членов этой партии считаются независимыми парламентариями.

В ноябре по итогам двухдневного заседания ЦК СИРИЗА - ПА партию уже покинули 46 членов Центрального комитета из-за несогласия с политикой ее нового лидера. В свою очередь Касселакис тогда заявил, что уход членов ЦК, которые не согласны с его политикой, - это не раскол его партии, а начало единства.

Касселакис победил в сентябре 2023 года на внутрипартийных выборах лидера СИРИЗА - ПА, которые проводились для смены ее бывшего председателя, экс-премьера Алексиса Ципраса, подавшего в отставку после поражения партии на парламентских выборах 25 июня. При этом, по словам аналитиков, Касселакис еще несколько месяцев до выборов был практически не знаком широкой греческой общественности. 29 августа он выдвинул свою кандидатуру на пост председателя СИРИЗА - ПА и неожиданно оттеснил на второй план Эфи Ахциоглу, которая до этого считалась главным претендентом.