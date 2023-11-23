23 ноября, 12:23

Совбез Белоруссии сообщил, что Армения не блокировала какие-либо решения саммита ОДКБ

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что это говорит о взаимопонимании с армянской стороны

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Армения не заблокировала ни одно решение саммита ОДКБ, что говорит о взаимопонимании с армянской стороны. Об этом заявил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"Не заблокировано ни одно решение. Министерством иностранных дел Беларуси с Министерством иностранных дел Армении согласованы все решения (документы, которые вынесены на саммит с участием глав государств - прим. ТАСС), декларация, - приводит слова Вольфовича агентство БелТА. - Это тоже говорит о взаимопонимании, в том числе с армянской стороны, в решении вопросов, которые сегодня возложены на организацию". 

Теги:
АрменияБелоруссия
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