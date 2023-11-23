Австрия планирует сохранять проверки на границе со Словакией "столько, сколько нужно"

Как заявил министр внутренних дел республики Герхард Карнер, эти меры необходимы для борьбы с перевозчиками нелегальных мигрантов

ВЕНА, 23 ноября. /ТАСС/. Австрия будет продлевать сроки осуществления контроля на границе со Словакией до тех пор, пока власти страны считают это необходимым. Об этом заявил министр внутренних дел республики Герхард Карнер в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим словацким коллегой Матушем Шутай-Эштоком.

"Мы будем делать это до тех пор, пока это будет необходимо", - ответил глава австрийского МВД на вопрос о сроках осуществления контроля на границе страны со Словакией. По словам Карнера, эти меры необходимы для борьбы с перевозчиками нелегальных мигрантов.

Австрия и Словакия входят в Шенгенскую зону с единой системой пограничного контроля и возможностью свободного передвижения между ее странами. Несмотря на это, государства соглашения имеют право вводить временный контроль на своих границах в случае серьезных угроз. Австрийские полицейские начали осуществлять контроль за границей со Словакией 4 октября в связи с увеличением притока нелегальных мигрантов.

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо сообщил, что с 1 января 2023 года более 46 тыс. нелегальных мигрантов пересекли национальную границу, проникнув в республику по так называемому балканскому пути, проходящему через Сербию и Венгрию. По данным МВД Словакии, число прибывших в страну в 2023 году нелегалов увеличилось на 43% по сравнению с показателями 2022 года.