23 ноября, 12:37

Австрия планирует сохранять проверки на границе со Словакией "столько, сколько нужно"

Как заявил министр внутренних дел республики Герхард Карнер, эти меры необходимы для борьбы с перевозчиками нелегальных мигрантов

ВЕНА, 23 ноября. /ТАСС/. Австрия будет продлевать сроки осуществления контроля на границе со Словакией до тех пор, пока власти страны считают это необходимым. Об этом заявил министр внутренних дел республики Герхард Карнер в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим словацким коллегой Матушем Шутай-Эштоком.

"Мы будем делать это до тех пор, пока это будет необходимо", - ответил глава австрийского МВД на вопрос о сроках осуществления контроля на границе страны со Словакией. По словам Карнера, эти меры необходимы для борьбы с перевозчиками нелегальных мигрантов.

Австрия и Словакия входят в Шенгенскую зону с единой системой пограничного контроля и возможностью свободного передвижения между ее странами. Несмотря на это, государства соглашения имеют право вводить временный контроль на своих границах в случае серьезных угроз. Австрийские полицейские начали осуществлять контроль за границей со Словакией 4 октября в связи с увеличением притока нелегальных мигрантов.

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо сообщил, что с 1 января 2023 года более 46 тыс. нелегальных мигрантов пересекли национальную границу, проникнув в республику по так называемому балканскому пути, проходящему через Сербию и Венгрию. По данным МВД Словакии, число прибывших в страну в 2023 году нелегалов увеличилось на 43% по сравнению с показателями 2022 года. 

Теги:
АвстрияСловакия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация