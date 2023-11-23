Лукашенко призвал решать проблемы в ОДКБ за столом переговоров, а не устраивать демарши

Президент Белоруссии сообщил, что во время встречи лидеров стран ОДКБ в узком составе обсуждались ситуация на Кавказе "и некоторая неудовлетворенность одного из членов Совета коллективной безопасности

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проблемные вопросы следует решать путем переговоров, а не организовывать демарши.

"Мы пришли к единому выводу, что проблемные вопросы всегда были и будут. Если мы намерены их решать, то их надо решать за столом переговоров, а не делать демарши без причины", - сказал он на пленарном заседании сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Белорусский президент сообщил, что во время встречи лидеров стран ОДКБ в узком составе обсуждались ситуация на Кавказе "и некоторая неудовлетворенность одного из членов Совета коллективной безопасности (Армении - прим. ТАСС)". "Мы выразили определенное мнение и пожелание, что в Питере в основном [будет] экономическое мероприятие и мы увидим наших армянских друзей", - отметил президент Белоруссии.

Лукашенко проинформировал, что президент России Владимир Путин "традиционно пригласил на итоговое заседание ЕАЭС и СНГ". "Естественно, и все члены ОДКБ там будут, и мы продолжим диалог, который начался сегодня в Минске".