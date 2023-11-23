Совет ОДКБ рассмотрит кандидатуру Сердюкова на должность начальника штаба

С 2015 года должность начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности занимает генерал-полковник Анатолий Сидоров

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Совет коллективной безопасности ОДКБ рассмотрит кандидатуру генерал-полковника Андрея Сердюкова на должность начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил генсек организации Имангали Тасмагамбетов, выступая на Совете коллективной безопасности ОДКБ.

"В проекте повестки дня на ваше рассмотрение внесены кадровые вопросы, в частности, проект решения Совета коллективной безопасности по назначению на должность начальника штаба ОДКБ представителя Российской Федерации генерал-полковника Сердюкова Андрея Николаевича", - сказал генсек, обращаясь к участникам встречи.

Сердюков в 2016-2022 годы командовал Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России. После этого возглавлял группировку войск ВС РФ в Сирии.

С 2015 года должность начальника Объединенного штаба ОДКБ занимает генерал-полковник Анатолий Сидоров.