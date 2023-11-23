Лидеры стран ОДКБ подписали в Минске декларацию и несколько документов

Они направлены на усовершенствование работы организации

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на состоявшейся в Минске встрече на высшем уровне подписали документы, направленные на усовершенствование работы организации, и совместную декларацию. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

На заседание Совета ОДКБ собрались руководители пяти из шести стран - участниц организации: президенты России Владимир Путин, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон. На саммит не приехал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Но, как отметил глава МИД Белоруссии Александр Алейник, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов по итогам встречи посетит Ереван и передаст подписанные документы армянской стороне.

Участники саммита подписали в том числе решения Совета "О мерах по развитию системы кризисного реагирования ОДКБ", "О положении об объединенном пресс-центре ОДКБ", "О начальнике Объединенного штаба ОДКБ", "Об учреждении медали "Вместе к миру".

Были также подписаны документы "О рекомендациях о порядке проведения взаиморасчетов за передаваемые материальные средства (предоставляемые услуги) между контингентами войск (Коллективных сил) ОДКБ", "О распределении квотных должностей в Секретариате ОДКБ", "О структуре Объединенного штаба ОДКБ", "О награждении наградами ОДКБ", "Об отчете об исполнении бюджета ОДКБ за 2022 год", "О бюджете ОДКБ на 2024 год", "О председательстве в организации, времени и месте проведения очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ".

По словам Тасмагамбетова, всего лидеры должны подписать 15 документов, при этом информация о трех из них не уточнялась.