23 ноября, 12:39

Лукашенко заявил, что в ОДКБ видят предельно высокую степень конфронтации в мире

Она требует дальнейшей консолидации усилий и укрепления Организации Договора о коллективной безопасности, считает президент Белоруссии

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Все члены Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отмечают, что обстановка мире характеризуется высокой степенью конфронтации, которая требует дальнейшей консолидации усилий и укрепления ОДКБ. Об этом по итогам состоявшейся в Минске сессии СКБ заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Всеми членами Совета коллективной безопасности отмечалось, что текущая международная ситуация характеризуется предельно высокой степенью конфронтации и поляризации, требует от нас дальнейшей консолидации усилий и укрепления ОДКБ как неотъемлемого элемента обеспечения безопасности в Евразийском регионе", - сказал он.

В ОДКБ, помимо председательствующей в 2023 году в этом объединении Белоруссии, входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В саммите в Минске участвуют представители руководства всех шести стран, кроме Армении. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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