23 ноября, 12:43,
обновлено 23 ноября, 12:55
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля прокомментировала задержание директора больницы "Аш-Шифа" в Газе

Ahmed El Mokhallalati/ via REUTERS
© Ahmed El Mokhallalati/ via REUTERS

Его передали для допроса в Службу общей безопасности после получения доказательств, что медицинское учреждение являлось командным центром радикального палестинского движения ХАМАС, сообщили в ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября. /ТАСС/. Директор больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа был задержан и передан для допроса в Службу общей безопасности (ШАБАК) после получения доказательств, что медицинское учреждение являлось командным центром радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом говорится в совместном заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ШАБАК, распространенном армейской пресс-службой.

"Директор больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа был задержан и передан на допрос в ШАБАК после того, как были получены доказательства того, что больница "Аш-Шифа", находящаяся под его непосредственным руководством, служила командным центром ХАМАС", - отмечается в сообщении. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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