Армия Израиля прокомментировала задержание директора больницы "Аш-Шифа" в Газе

Его передали для допроса в Службу общей безопасности после получения доказательств, что медицинское учреждение являлось командным центром радикального палестинского движения ХАМАС, сообщили в ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября. /ТАСС/. Директор больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа был задержан и передан для допроса в Службу общей безопасности (ШАБАК) после получения доказательств, что медицинское учреждение являлось командным центром радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом говорится в совместном заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ШАБАК, распространенном армейской пресс-службой.

"Директор больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа был задержан и передан на допрос в ШАБАК после того, как были получены доказательства того, что больница "Аш-Шифа", находящаяся под его непосредственным руководством, служила командным центром ХАМАС", - отмечается в сообщении.