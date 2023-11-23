Токаев предложил доработать документы по развертыванию Коллективных сил ОДКБ

По словам президента Казахстана, следует продолжить развитие системы подготовки военных кадров и военно-научного потенциала государств - членов ОДКБ

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил доработать нормативную базу по вопросам оперативного развертывания Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"В доработке нуждается нормативно-правовая база по вопросам обеспечения оперативного развертывания Коллективных сил ОДКБ. В частности, это касается беспрепятственного и беспосадочного транзита контингентов, полетов военной авиации и других аспектов", - сказал он на саммите ОДКБ.

По его словам, следует продолжить развитие системы подготовки военных кадров и военно-научного потенциала государств - членов ОДКБ. "Особый акцент предлагается сделать на раскрытии миротворческого потенциала организации. Ключевая роль в этом отводится деятельности специального представителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества", - отметил президент Казахстана.