Трамп раскритиковал Байдена за промедление по сделке об освобождении заложников в Газе

Экс-президент США указал, что некоторые заложники удерживаются "преступными группировками", которые ХАМАС не контролирует

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал соглашение об освобождении заложников из сектора Газа, заключенное при поддержке администрации президента США Джо Байдена.

"Сделка по заложникам существенно затягивается. Слишком много разговоров, никаких действий", - написал политик на странице в социальной сети Truth Social. Он указал, что некоторые заложники удерживаются "преступными группировками", которые радикальное палестинское движение ХАМАС не контролирует. "Ноль уважения к Соединенным Штатам и нашему некомпетентному руководству", - добавил Трамп.

Ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты, Египет, Израиль и Катар будут сотрудничать в деле реализации достигнутых с палестинским радикальным движением ХАМАС договоренностей по освобождению удерживаемых боевиками заложников.