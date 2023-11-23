23 ноября, 12:57
Палестино-израильский конфликт

Трамп раскритиковал Байдена за промедление по сделке об освобождении заложников в Газе

Экс-президент США указал, что некоторые заложники удерживаются "преступными группировками", которые ХАМАС не контролирует

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал соглашение об освобождении заложников из сектора Газа, заключенное при поддержке администрации президента США Джо Байдена.

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"Сделка по заложникам существенно затягивается. Слишком много разговоров, никаких действий", - написал политик на странице в социальной сети Truth Social. Он указал, что некоторые заложники удерживаются "преступными группировками", которые радикальное палестинское движение ХАМАС не контролирует. "Ноль уважения к Соединенным Штатам и нашему некомпетентному руководству", - добавил Трамп.

Ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты, Египет, Израиль и Катар будут сотрудничать в деле реализации достигнутых с палестинским радикальным движением ХАМАС договоренностей по освобождению удерживаемых боевиками заложников. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтБайден, ДжоТрамп, Дональд
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