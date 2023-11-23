Лидеры ОДКБ выступили за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Главы стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обменялись мнениями о ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и выступили за прекращение огня между сторонами. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

"Отдельного вопроса в повестке дня Совета коллективной безопасности по конфликту на Ближнем Востоке не было, но при обсуждении вопроса об актуальных проблемах международной, региональной безопасности главы государств обменялись мнениями о палестинско-израильском противостоянии", - сказал он.

"Организация Договора о коллективной безопасности однозначно выступает за прекращение огня в зоне конфликта и [поддерживает] начало мирного урегулирования", - добавил Тасмагамбетов.