23 ноября, 12:53,
обновлено 23 ноября, 13:14
Палестино-израильский конфликт

Лидеры ОДКБ выступили за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта

© ТАСС/ Ruptly

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Главы стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обменялись мнениями о ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и выступили за прекращение огня между сторонами. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

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"Отдельного вопроса в повестке дня Совета коллективной безопасности по конфликту на Ближнем Востоке не было, но при обсуждении вопроса об актуальных проблемах международной, региональной безопасности главы государств обменялись мнениями о палестинско-израильском противостоянии", - сказал он.

"Организация Договора о коллективной безопасности однозначно выступает за прекращение огня в зоне конфликта и [поддерживает] начало мирного урегулирования", - добавил Тасмагамбетов. 

Теги:
Палестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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