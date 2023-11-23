Токаев призвал активизировать защиту стран ОДКБ от провоза наркотиков

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Казахстанская сторона считает важным повысить эффективность деятельности в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по защите от проникновения наркотических и психотропных веществ. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите объединения в Минске.

"Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Необходимо повышать эффективность совместных мероприятий по защите пространства ОДКБ от проникновения этой опасной продукции", - сказал он, говоря о будущих приоритетах председательства Астаны в ОДКБ в 2024 году.