В Польше заявили, что охранники Ярослава Качиньского не проносят оружие в здание Сейма

Пресс-секретарь бывшей правящей партии страны "Право и справедливость" Рафал Бохенек назвал такую информацию "ложью и введением в заблуждение общественного мнения"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь бывшей правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Рафал Бохенек опроверг сообщения о том, что сотрудники частной охранной фирмы, сопровождающие лидера PiS Ярослава Качиньского, входят внутрь здания Сейма (нижней палаты парламента) с огнестрельным оружием.

"Охрана пана Ярослава Качиньского не входит на территорию Сейма с оружием. Более того, люди, сопровождающие пана Качиньского, проходят проверку безопасности на наличие пиротехники, так же как и каждый человек, перешагивающий порог зданий Сейма", - цитирует Бохенека агентство РАР.

Сообщения о том, что охранники Качиньского проносят в Сейм оружие, Бохенек назвал "ложью и введением в заблуждение общественного мнения".

Ранее о наличии огнестрельного оружия у находящихся в Сейме охранников Качиньского заявил новый спикер Сейма Шимон Холовня. "Пронос оружия на территорию Сейма [охранниками] частной фирмы я считаю тем, что не укладывается в нормативы, которые должны соблюдаться в этом здании", - сказал политик. По инициативе Холовни была назначена проверка деятельности частных охранников Качиньского.