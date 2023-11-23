23 ноября, 13:27

Япония выразила протест Южной Корее из-за решения о компенсации "женщинам для утешения"

Это решение "явно противоречит" международному праву, заявила глава японского МИД Ёко Камикава

ТОКИО, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии выразило протест властям Республики Корея из-за решения южнокорейского апелляционного суда, согласно которому Токио должен заплатить по 200 млн вон ($153,8 тыс.) 16 "женщинам для утешения", которых во время Второй мировой войны принудили к работе в японских армейских борделях. Об этом говорится в заявлении, распространенном МИД Японии.

"Мы считаем соответствующее решение крайне прискорбным, в связи с чем [Южной Корее] был выражен решительный протест", - подчеркивается в тексте.

Кроме того, МИД опубликовал заявление японского министра иностранных дел Ёко Камикавы. "Это решение явно противоречит международному праву и соглашениям между двумя странами, являясь абсолютно неприемлемым. Япония еще раз настоятельно призывает Республику Корея немедленно принять надлежащие меры для исправления нынешней ситуации", - указано в заявлении главы МИД.

Жертвы подали иск в 2016 году, но в 2021 году суд в Сеуле отказал им в праве на компенсацию, сославшись на иммунитет государств от гражданских исков в иностранной юрисдикции. В четверг вышестоящая инстанция пересмотрела решение.

По данным историков, до 200 тыс. женщин из стран Азии, прежде всего из Кореи и Китая, в годы Второй мировой войны были принуждены к работе в полевых борделях японской императорской армии в качестве "женщин для утешения".

В марте 2023 года министр иностранных дел Республики Корея Пак Чин представил план урегулирования спора вокруг компенсаций жертвам принудительного труда во время японского колониального правления. После этого в отношениях двух стран наметилось потепление. Президент Южной Кореи посетил Токио, а японский премьер впервые за пять лет - Сеул. 

Теги:
ЯпонияРеспублика КореяКамикава, Ёко
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