В ОДКБ считают, что миротворческий потенциал организации будет очень востребован в будущем

По словам генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, организация вступила в новый этап своего развития

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вступила в новый этап своего развития, она модернизируется, в будущем востребованность ее миротворческого потенциала будет расти. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

"Наша организация вступила в новый этап своего развития. С учетом сложной геополитической обстановки в мире востребованность функционала растет. Отвечая и реагируя на новые вызовы и угрозы, организация совершенствуется, модернизируется, - отметил Тасмагамбетов. - ОДКБ - это военно-политическая организация, но вместе с тем мы являемся частью глобальной безопасности. <…> Мы считаем, что миротворческий потенциал ОДКБ в последующем будет очень востребован".

Генсек объединения также напомнил, что в этому году в организации провели "два очень важных, крупных учения". "По программе следующего года у нас учения пройдут и в Казахстане, и в Кыргызстане, и в Таджикистане", - добавил он.