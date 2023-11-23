В ЕК заявили, что победа крайне правых в Нидерландах не подорвет членство страны в ЕС

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер назвал Нидерланды очень сильной страной

БРЮССЕЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Победа крайне правой Партии свободы на парламентских выборах в Нидерландах не подорвет членство этой страны в Евросоюзе, полагают в Еврокомиссии.

"Мы продолжаем рассчитывать на активное участие Нидерландов в ЕС, безусловно", - сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопросы журналистов по итогам выборов.

"Во-первых, мы никогда не комментируем результаты национальных парламентских выборов [в странах ЕС]", - заявил Мамер. "Во-вторых, Нидерланды - это одна из стран - основателей Евросоюза, очень сильная страна. Выборы проходят регулярно в странах ЕС, и это не ставит под сомнение членство какой-либо страны в ЕС", - добавил он.

По данным нидерландского телеканала NOS, по итогам обработки 98,2% бюллетеней Партия свободы, возглавляемая Гертом Вилдерсом, может рассчитывать на 37 из 150 мест в национальном парламенте. С большим отставанием второе место занимает альянс левых, состоящий из Партии труда и политической силы "Зеленые левые", - он получает 25 мест. На третьем месте с 24 депутатскими мандатами идет Народная партия за свободу и демократию. Явка составила 77,8%.

Поражение альянса левых в Нидерландах стало особенно неприятным сюрпризом для Еврокомиссии. Ведущим кандидатом от альянса выступал бывший первый заместитель главы ЕК Франс Тиммерманс, который специально для участия в выборах покинул высший орган исполнительной власти ЕС, чтобы стать локомотивом проевропейских сил в этой стране.

Сам Вилдерс, известный своими резкими высказываниями в отношении миграции и ислама, заявил, что готов к сотрудничеству с другими политическими силами, намерен занять разумную позицию и планирует обсуждать только те вопросы, которые не противоречат законам и конституции. В прошлом политик выступал за налаживание связей с Россией, однако, по мнению наблюдателей, даже он вряд ли сейчас будет стремиться к тому, чтобы прекратить оказание помощи Украине. Вместе с тем поставки, например, истребителей F-16 могут стать гораздо более сложной темой, особенно с учетом того, что в его избирательной программе прямо говорится о том, что "деньги и военная техника, такая как F-16, должны направляться не на Украину, а в собственные вооруженные силы".