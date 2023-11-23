В Израиле заявили, что добиваются строгого соблюдения ХАМАС условий прекращения огня

По словам президента еврейского государства Ицхака Герцога, соответствующие детали документа "сейчас обсуждаются"

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября. /ТАСС/. Израильской стороне необходимо удостовериться в том, что палестинское радикальное движение ХАМАС выполнит строгие условия соглашения о прекращении огня, соответствующие детали документа "сейчас обсуждаются". Об этом сообщил президент Израиля Ицхак Герцог премьер-министрам Испании Педро Санчесу и Бельгии Александеру Де Кроо.

"Мы хотим дать надежду семьям [заложников ХАМАС], переживающим ад, чтобы они увидели, как все они вернутся домой. Но для этого нам необходимо добиться, чтобы ХАМАС придерживался строгих правил соглашения, и именно эти детали [соглашения] сейчас обсуждаются", - распространила канцелярия Герцога его высказывания, сделанные перед встречей с премьерами Испании и Бельгии.

"Это критические часы, мы ждем и молимся за возвращение первой группы заложников и вступление в силу режима прекращения огня, что было согласовано между Израилем и Катаром, а также Катаром и ХАМАС под эгидой США", - продолжил президент еврейского государства. Он также отметил, что "Израиль предпринимает серьезные шаги для улучшения гуманитарной ситуации в Газе совместно с ООН и рядом арабских стран".