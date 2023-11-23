23 ноября, 13:22

Лукашенко назвал неконтролируемое движение оружия через Украину потенциальной угрозой

По словам президента Белоруссии, это актуально "особенно сейчас, когда разгорается новый очаг на Ближнем Востоке"

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Неконтролируемое движение оружия через Украину следует рассматривать как потенциальную угрозу как для отдельного региона, так и для всего мира. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе.

"Пожар региональных конфликтов, в том числе с применением новейших систем вооружений, в любой момент может перекинуться в другие страны. Не секрет, что поставляемое в Киев оружие идет на черные рынки, - сказал Лукашенко, его цитирует агентство БелТА. - Если западных политиков это не беспокоит, то мы рассматриваем неконтролируемое движение оружия и техники военного назначения как потенциальную угрозу безопасности не только для нашего региона, но и всех стран мира".

По его словам, это актуально "особенно сейчас, когда разгорается новый очаг на Ближнем Востоке". 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраина
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