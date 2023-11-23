Лукашенко назвал провокационными поступки некоторых партнеров по ОДКБ

По словам президента Белоруссии, некоторых партнеров "штормит и в публичных высказываниях"

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что высказывания и поступки некоторых партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) носят провокационный характер.

"Сам факт, что мы собрались за одним столом, говорит о том, что мы адекватно реагируем и оцениваем вызовы времени и готовы противостоять им сообща. То, что некоторых наших партнеров штормит и в публичных высказываниях, и в поступках, носящих провокационный характер, - прежде всего их проблемы", - отметил белорусский лидер на заседании в узком составе в рамках сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Его слова приводит агентство БелТА.

Белорусский президент убежден, что "если есть претензии, то надо озвучивать их, глядя в глаза друг другу, а не разговаривать через вбросы в средства массовой информации". Он также считает, что "создавать ситуацию конфликта, делая подарок тем, кто не заинтересован в укреплении безопасности государств - членов ОДКБ, могут только политики-однодневки". "Это безответственно и недальновидно", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, партнеры по ОДКБ "в состоянии справиться со всеми трудностями в зоне своей ответственности". "И мы это делаем. Пусть не в полном объеме, но делаем много, особенно в последнее время", - отметил президент Белоруссии.

В ходе пленарного заседания сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Лукашенко сообщил, что во время встречи лидеров стран объединения в узком составе обсуждались ситуация на Кавказе "и некоторая неудовлетворенность одного из членов Совета коллективной безопасности (Армении - прим. ТАСС)". "Мы выразили определенное мнение и пожелание, что в Питере в основном [будет] экономическое мероприятие и мы увидим наших армянских друзей", - добавил президент Белоруссии.