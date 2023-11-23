23 ноября, 13:21,
обновлено 23 ноября, 13:49

Лукашенко назвал провокационными поступки некоторых партнеров по ОДКБ

По словам президента Белоруссии, некоторых партнеров "штормит и в публичных высказываниях"

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что высказывания и поступки некоторых партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) носят провокационный характер.

"Сам факт, что мы собрались за одним столом, говорит о том, что мы адекватно реагируем и оцениваем вызовы времени и готовы противостоять им сообща. То, что некоторых наших партнеров штормит и в публичных высказываниях, и в поступках, носящих провокационный характер, - прежде всего их проблемы", - отметил белорусский лидер на заседании в узком составе в рамках сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Его слова приводит агентство БелТА.

Белорусский президент убежден, что "если есть претензии, то надо озвучивать их, глядя в глаза друг другу, а не разговаривать через вбросы в средства массовой информации". Он также считает, что "создавать ситуацию конфликта, делая подарок тем, кто не заинтересован в укреплении безопасности государств - членов ОДКБ, могут только политики-однодневки". "Это безответственно и недальновидно", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, партнеры по ОДКБ "в состоянии справиться со всеми трудностями в зоне своей ответственности". "И мы это делаем. Пусть не в полном объеме, но делаем много, особенно в последнее время", - отметил президент Белоруссии.

В ходе пленарного заседания сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Лукашенко сообщил, что во время встречи лидеров стран объединения в узком составе обсуждались ситуация на Кавказе "и некоторая неудовлетворенность одного из членов Совета коллективной безопасности (Армении - прим. ТАСС)". "Мы выразили определенное мнение и пожелание, что в Питере в основном [будет] экономическое мероприятие и мы увидим наших армянских друзей", - добавил президент Белоруссии. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация