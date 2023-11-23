Швеция надеется на скорейшее присоединение к НАТО

По словам министра обороны королевства Пола Йонсона, "есть ощущение необходимости в вопросе присоединения к альянсу как можно скорее"

СТОКГОЛЬМ, 23 ноября. /ТАСС/. Швеция надеется на то, что уже в ближайшем времени станет членом НАТО. Об этом заявил министр обороны королевства Пол Йонсон на пресс-конференции после встречи с коллегами из северных и балтийских стран.

"У нас есть ощущение необходимости в вопросе присоединения к альянсу как можно скорее, - сказал он. - Мы надеемся, что это произойдет очень скоро".

Вопрос министру о членстве в НАТО был задан в связи с тем, что власти Турции проинформировали НАТО, что не смогут ратифицировать заявку Швеции о членстве до встречи глав МИД стран альянса в Брюсселе 28-29 ноября. Источники агентства Reuters указали, что комиссия по иностранным делам турецкого парламента может возобновить обсуждение вопроса ратификации 28 или 29 ноября. Некоторые представители НАТО рассчитывали, что к встрече глав МИД Швеция уже сможет стать членом альянса и будет организована соответствующая церемония. Законопроект сначала должна ратифицировать комиссия парламента Турции, затем проголосует весь парламент, после этого документ должен подписать президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Протокол о вступлении Швеции в НАТО к настоящему времени ратифицировала 31 страна альянса, не одобрили его только Венгрия и Турция. Договоренность о скорейшей ратификации этого документа Анкарой была достигнута между НАТО, Турцией и Швецией перед саммитом альянса в Вильнюсе в июле. Однако турецкая сторона тогда выдвинула ряд условий для одобрения заявки, включая сотрудничество в противодействии терроризму и ускорение экономической и визовой интеграции с Евросоюзом.