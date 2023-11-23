Лидер партии "Патриоты" заявил, что Франция должна выйти из ЕС для сохранения суверенитета

Флориан Филиппо указал, что доклад бельгийского депутата Ги Верхофстадта, одобренный Европарламентом, предусматривает "превращение Еврокомиссии в правительство ЕС и полную отмену права вето для национальных государств"

ПАРИЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Франция должна выйти из состава Европейского союза на фоне планов его превращения в наднациональное государство. С таким требованием выступил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Европейский парламент стремится к трансформации ЕС в государство, что приведет к ликвидации суверенитета Франции и других стран, - написал Филиппо на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). - Выход из ЕС позволил бы Франции избавиться от этой коррумпированной и тиранической структуры. Таков единственный путь к освобождению, внушающий надежду".

Филиппо указал, что доклад бельгийского депутата Ги Верхофстадта, одобренный Европарламентом, предусматривает "превращение Еврокомиссии в правительство ЕС и полную отмену права вето для национальных государств". Французский политик также раскритиковал планы по созданию военной структуры, включающей силы быстрого реагирования под оперативным командованием ЕС. По мнению лидера французских "Патриотов", европейский проект "способен меняться только в худшую сторону".

Партия "Патриоты" была создана в феврале 2018 года на основе ассоциации "Патриоты" (2017). Намерена проводить курс на выход Франции из Евросоюза.