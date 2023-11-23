23 ноября, 13:31
Ситуация на Корейском полуострове

Боррель: ЕС глубоко озабочен усиливающимся военным сотрудничеством России и КНДР

Евросоюз строго осуждает запуск КНДР спутника, добавил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

БРЮССЕЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Евросоюз строго осуждает запуск КНДР спутника и глубоко озабочен усиливающимся военным сотрудничеством Москвы и Пхеньяна. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Евросоюз строго осуждает запуск КНДР военного спутника с использованием баллистических ракетных технологий 21 ноября", - заявил Боррель. По его мнению, это "несет угрозу международному миру и безопасности" и "является вопиющем нарушением резолюций СБ ООН, которые запрещают подобные запуски". Он потребовал от Пхеньяна "прекратить все незаконные и опасные действия, которые ведут к эскалации напряженности в регионе".

"Евросоюз выражает свою глубокую озабоченность усиливающимся военным сотрудничеством России и КНДР, которое потенциально может нарушать резолюции СБ ООН", - говорится в заявлении. Боррель также выразил озабоченность сообщениями о якобы "передаче России оружия", которое может быть использовано в специальной военной операции на Украине.

Крое того, Боррель от имени ЕС выразил "полную поддержку Южной Корее и Японии".

21 ноября КНДР совершила третью попытку запуска военного разведывательного спутника, которая, согласно сообщению ЦТАК, завершилась успехом. Спутник был выведен на орбиту.

11 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии отметила, что обвинения западных стран в незаконном военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь. 

Теги:
КНДРРоссияСитуация на Корейском полуостровеБоррель, Жозеп
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