23 ноября, 13:38

WSJ: конгрессмены США подали максимальное количество заявлений об отставке за 12 лет

По информации газеты, в ноябре в отставку подали уже шесть демократов и шесть республиканцев

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Число законодателей Палаты представителей Конгресса США, подавших заявление об отставке в ноябре, достигло 12-летнего максимума. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее информации, в ноябре в отставку подали уже шесть демократов и шесть республиканцев - этот показатель стал наибольшим за любой аналогичный период с 2011 года. Газета указывает, что волна увольнений связана с продолжающейся внутрипартийной борьбой Республиканской партии вокруг законопроектов, касающихся государственных расходов. Кроме того, WSJ отмечает, что негативное влияние также оказала ситуация вокруг отставки спикера Палаты представителей в октябре этого года, которая "продемонстрировала неэффективность работы Конгресса". Многие законодатели также "устали от выходок коллег", для которых "оскорбления и нападки в СМИ" стали "обычным явлением".

"Последние несколько лет были одними из самых трудных и разочаровывающих периодов в моей профессиональной карьере", - приводит газета слова одного из уходящих в отставку конгрессменов Дэниэла Килди (демократ от штата Мичиган).

3 октября большинство в Палате представителей поддержало смещение Кевина Маккарти (от Калифорнии) с поста спикера. Впервые в истории США спикер Палаты представителей был отстранен от должности. После ухода Маккарти с должности наиболее вероятными его преемниками считались конгрессмены Джим Джордан (от Огайо) и Стивен Скалис (от Луизианы). Однако им не удалось преодолеть внутрипартийный раскол и заручиться поддержкой необходимого числа законодателей.

До избрания нового спикера работа нижней палаты Конгресса оставалась практически парализованной. Конгрессмены не были уполномочены голосовать по значимым вопросам, в том числе по бюджету на 2024 финансовый год, который начался 1 октября, а также относительно выделения Украине и Израилю новой крупной военной помощи. 

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