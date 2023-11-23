23 ноября, 13:51
Палестино-израильский конфликт

Президент Казахстана назвал события в Газе глобальным идеологическим противостоянием

Касым-Жомарт Токаев призвал остановить конфликт, пока "пожар войны не опалил все страны и континенты"

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. События в Газе раскручивают спираль глобального идеологического противостояния и могут затронуть все страны мира. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает пресс-служба главы государства.

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"Конфликт на Ближнем Востоке раскрутил спираль фактически глобального по своим масштабам информационно-идеологического противостояния. События вокруг сектора Газа поделили мировое сообщество, как минимум, на два лагеря. Нужно остановиться, пока пожар войны не опалил все страны и континенты", - сказал Токаев.

Глава Казахстана отметил, что сессия ОДКБ проходит в условиях "стремительно нарастающей деградации международной обстановки", отмечается в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

"В результате конфликта [в Газе] страдает мирное население, в большом количестве погибли безвинные люди, в том числе дети. Мириться с этим невозможно", - указал Токаев, напомнив, что Казахстан недавно оказал гуманитарную помощь жителям Газы в размере $1 млн, отправив ее в структуру ООН - UNRWA/БАПОР, "которая понесла беспрецедентные потери среди своего персонала, но героически продолжает свою работу".

По оценке казахстанского лидера, напряженной также складывается ситуация на евразийском континенте и по периметру зоны ответственности ОДКБ. 

Теги:
КазахстанПалестино-израильский конфликтТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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