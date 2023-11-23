23 ноября, 13:35,
обновлено 23 ноября, 14:05

Сердюкова утвердили в должности начальника Объединенного штаба ОДКБ

Начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков. Александр Рюмин/ ТАСС
Начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков
© Александр Рюмин/ ТАСС

В 2022 году его назначали руководителем Коллективных миротворческих сил организации в Казахстане

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Генерал-полковник Андрей Сердюков утвержден в должности начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом говорится в опубликованном сообщении секретариата организации.

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"23 ноября 2023 года в Минске состоялась сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. <…> В должности начальника Объединенного штаба ОДКБ утвержден генерал-полковник Сердюков Андрей Николаевич", - указывается в сообщении.

Отмечается, что главами государств были обстоятельно обсуждены актуальные проблемы международной и региональной безопасности, а также основные итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период. "Приняты решения по важным вопросам деятельности ОДКБ, в том числе пакет документов по кризисному реагированию, - сообщили в секретариате. - Была дана высокая оценка деятельности белорусской стороны в качестве председателя организации".

Сердюков родился 4 марта 1962 года в поселке Углегорский Тацинского района Ростовской области. В 2016-2022 годы командовал Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России. После этого возглавлял группировку войск ВС РФ в Сирии.

7 января 2022 года был назначен руководителем Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. 

Теги:
РоссияСердюков, Андрей Николаевич
© Информационное агентство ТАСС
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