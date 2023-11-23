23 ноября, 13:38

Президент Казахстана предложил ОДКБ усилить сотрудничество при ликвидации последствий ЧС

Касым-Жомарт Токаев также анонсировал развитие взаимодействия в рамках Координационного совета организации по чрезвычайным ситуациям

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нарастить взаимодействие при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

"Углубление сотрудничества по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций - во главу угла следует поставить отработку практического взаимодействия. Необходимо повышать уровень готовности и оперативности спасательных формирований. Также будет развиваться сотрудничество в рамках Координационного совета ОДКБ по чрезвычайным ситуациям", - сказал Токаев на саммите ОДКБ.

По его мнению, страны ОДКБ должны сотрудничать в противодействии преступлениям в сфере информационных технологий. "В современных условиях динамично меняется характер угроз и арсенал средств, которые берут на вооружение киберпреступники. Представляется важным учитывать это при использовании нашего основного инструмента - операций ОДКБ по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий "Прокси", - пояснил президент Казахстана. 

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КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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