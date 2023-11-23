WSJ: ХАМАС передало Египту список из 10 заложников, которых освободят первыми

По данным газеты, задержка с предоставлением полного списка первой группы заложников стала причиной переноса реализации сделки между ХАМАС и Израилем

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС передало властям Египта список из 10 заложников, которых планируется освободить в первую очередь. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее информации, задержка с предоставлением полного списка первой группы заложников стала причиной переноса реализации сделки между ХАМАС и Израилем.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, а также детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин, а также детей и подростков в возрасте до 19 лет.

Как указали в МИД Катара, о введении режима прекращения огня будет объявлено в течение 24 часов. При этом глава Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби заявил, что процесс освобождения части удерживаемых в секторе Газа заложников начнется не раньше 24 ноября.