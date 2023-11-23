Израиль усилит охрану центров, куда перевезут освобождаемых по сделке с ХАМАС палестинцев

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выразил надежду, что "в секторе Газа война будет продолжена после окончания сделки"

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября. /ТАСС/. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир сообщил, что отдал приказ усилить присутствие полиции в тюрьмах и центрах, куда будут доставляться освобождаемые в рамках сделки с радикальным движением ХАМАС палестинские заключенные с целью предотвращения "любых проявлений поддержки терроризма".

"После совещания с руководством полиции по оценке ситуации сегодня утром на фоне ожидаемого освобождения террористов в результате сделки, одобренной на заседании кабинета министров, я поручил руководству Управления тюрем полностью исключить любые попытки прославления террористов в пенитенциарных заведениях. Кроме того, я поручил комиссару полиции усилить присутствие полицейских в центрах, куда террористы, как ожидается, прибудут после освобождения, и применять жесткие меры против любых проявлений поддержки терроризма, а также празднования и радости", - написал Бен-Гвир на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Министр нацбезопасноси повторил, что "был против ожидаемой сделки", а также указал, что "надеется, что в секторе Газа война будет продолжена после окончания сделки".

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, а также детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин, а также детей и подростков в возрасте до 19 лет. Ранее глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что процесс освобождения части удерживаемых в секторе Газа заложников начнется не раньше 24 ноября. Как сообщил в четверг утром представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, время вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа будет оглашено в ближайшие часы.