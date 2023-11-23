Жапаров призвал объединить усилия для мирного урегулирования ситуации вокруг сектора Газа

Президент Киргизии также призвал стороны конфликта "принять исчерпывающие меры по недопущению жертв и насилия по отношению к мирному населению, скорейшему прекращению боевых действий и незамедлительному началу переговорного процесса"

БИШКЕК, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал мировое сообщество объединить усилия для мирного разрешения ситуации, складывающейся вокруг сектора Газа. Об этом он заявил в Минске на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"С глубоким сопереживанием мы наблюдаем за ситуацией на Ближнем Востоке и гуманитарным кризисом в секторе Газа. Мы призываем стороны принять исчерпывающие меры по недопущению жертв и насилия по отношению к мирному населению, скорейшему прекращению боевых действий и незамедлительному началу переговорного процесса. Выступаем за консолидацию усилий мирового сообщества по мирному урегулированию израильско-палестинского конфликта в соответствии с резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН на основе принципа "двух государства", - цитирует Жапарова пресс-служба.

В целом, по его оценке, геополитическая обстановка в мире показывает, что складывающаяся ситуация приобретает "все более сложный и противоречивый характер". Президент также обратил внимание стран ОДКБ на происходящее в Афганистане и заверил, что киргизская сторона заинтересована в "мирном и стабильном Афганистане" и полностью поддерживает все "многосторонние переговорные процессы по урегулированию ситуации в этой стране".

По словам киргизского лидера, Киргизия в целях "недопущения дальнейшего ухудшения социального и гуманитарного положения" в этой стране считает необходимым продолжить оказание гуманитарной помощи афганскому народу.

Жапаров также отметил, что в Бишкеке поддерживают назначение на должность начальника Объединенного штаба ОДКБ представителя российской стороны, генерал-полковника Андрея Сердюкова. Кроме этого, республика одобряет вносимые организационно-штатные изменения в штат Объединенного штаба ОДКБ и учреждение новой награды, а также документы, регулирующие финансовую деятельность организации.

"Садыр Жапаров обозначил, что с января 2024 года позиция одного из заместителей генерального секретаря (ОДКБ - прим. ТАСС) переходит Кыргызстану. Для назначения на эту должность глава государства одобрил кандидатуру Таалатбека Масадыкова, специального представителя президента Кыргызской Республики по особым поручениям", - подчеркивается в сообщении.