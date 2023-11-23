23 ноября, 15:00
Статья

Саммит ОДКБ в Минске и гибель журналиста Максудова. Главные события 23 ноября

Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС
© Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

Саммит ОДКБ в Минске

Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) встретились в Минске. Ожидается, что будут подведены итоги работы за последний год и намечены ориентиры дальнейшего развития. В Кремле отметили, что "особое внимание планируется уделить совершенствованию механизмов кризисного реагирования ОДКБ, развитию ее миротворческих сил, расширению круга партнерских связей".

Гибель журналиста Максудова

Раненный в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов умер. Главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что он умер от потери крови по пути в Джанкой, где его должны были оперировать. В Следственном комитете заявили, что сделают все возможное для наказания виновных в его гибели. Накануне ВСУ нанесли удар беспилотником по группе российских журналистов.

Задержание украинского агента, готовившего теракт

В Воронеже сотрудники ФСБ задержали агента спецслужб Украины, готовившего теракт в отношении высокопоставленного российского военнослужащего. Мужчина признался, что был завербован в сентябре 2022 года. По его словам, он прошел обучение по сборке и подрыву взрывных устройств, использованию огнестрельного оружия, приемам конспирации и слежки. При подготовке убийства преступник использовал велосипед и спецодежду одного из сервисов доставки продуктов питания.

Санкции Украины в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц. В частности, под ограничения подпали командующий группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов. В числе юридических лиц компании, действующие в сферах авиации, строительства, технологий, зарегистрированные в России, на Кипре, в Китае, ОАЭ и других странах.

Использование ИИ для получения льгот

Применение технологий искусственного интеллекта предприятиями станет обязательным для получения ими субсидий от государства. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, такой подход будет тестироваться в 2024 году в организациях, годовая выручка которых превышает 800 млн рублей. Он также уточнил, что это будет касаться компаний, которые работают в приоритетных для страны отраслях. 

Теги:
БелоруссияУкраинаРоссияСанкции в отношении РоссииЧернышенко, Дмитрий НиколаевичЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация