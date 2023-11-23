Саммит ОДКБ в Минске и гибель журналиста Максудова. Главные события 23 ноября

Саммит ОДКБ в Минске

Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) встретились в Минске. Ожидается, что будут подведены итоги работы за последний год и намечены ориентиры дальнейшего развития. В Кремле отметили, что "особое внимание планируется уделить совершенствованию механизмов кризисного реагирования ОДКБ, развитию ее миротворческих сил, расширению круга партнерских связей".

Гибель журналиста Максудова

Раненный в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов умер. Главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что он умер от потери крови по пути в Джанкой, где его должны были оперировать. В Следственном комитете заявили, что сделают все возможное для наказания виновных в его гибели. Накануне ВСУ нанесли удар беспилотником по группе российских журналистов.

Задержание украинского агента, готовившего теракт

В Воронеже сотрудники ФСБ задержали агента спецслужб Украины, готовившего теракт в отношении высокопоставленного российского военнослужащего. Мужчина признался, что был завербован в сентябре 2022 года. По его словам, он прошел обучение по сборке и подрыву взрывных устройств, использованию огнестрельного оружия, приемам конспирации и слежки. При подготовке убийства преступник использовал велосипед и спецодежду одного из сервисов доставки продуктов питания.

Санкции Украины в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц. В частности, под ограничения подпали командующий группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов. В числе юридических лиц компании, действующие в сферах авиации, строительства, технологий, зарегистрированные в России, на Кипре, в Китае, ОАЭ и других странах.

Использование ИИ для получения льгот

Применение технологий искусственного интеллекта предприятиями станет обязательным для получения ими субсидий от государства. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, такой подход будет тестироваться в 2024 году в организациях, годовая выручка которых превышает 800 млн рублей. Он также уточнил, что это будет касаться компаний, которые работают в приоритетных для страны отраслях.