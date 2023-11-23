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Палестино-израильский конфликт

В Турцию прибыла группа раненых детей из Газы

Глава Минздрава республики Фахреттин Коджа сообщил о контактах с Израилем и Египтом по вопросу развертывания в анклаве полевого госпиталя

СТАМБУЛ, 23 ноября. /ТАСС/. Трое раненых детей, которые нуждаются в экстренном лечении, доставлены в Турцию из Газы. Санитарный самолет с ними в аэропорту Анкары встретил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.

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"Мы доставили на срочное лечение троих детей, мальчика в возрасте 2 лет и двух девочек 9 и 10 лет. Основную, третью группу больных ожидаем завтра", - приводит слова министра телеканал TRT Haber. Коджа не уточнил, сколько человек будут доставлены на лечение в Турцию в пятницу.

Турецкий министр также сообщил о контактах с Израилем и Египтом по вопросу развертывания в Газе полевого госпиталя. "Координационная группа находится в Египте для обсуждения этого вопроса. Сейчас она выбирает место для госпиталя", - отметил глава Минздрава.

Коджа ранее сообщал, что из Газы уже вывезли 150 человек, в том числе 88 нуждающихся в медицинской помощи. В основном это онкобольные. По его словам, Турция, Египет и Израиль формируют новый список раненых и детей, которых в ближайшее время планируется вывезти на турецкую территорию. 

Теги:
ПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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