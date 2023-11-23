В Белоруссии заявили о возросшей роли ОДКБ на фоне напряженной геополитической обстановки

Это уже доказано и жизнью, и практикой, убежден госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Роль и значимость ОДКБ в условиях напряженной геополитической обстановки возрастает, с ней считаются такие сильнейшие организации, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Об этом заявил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"В столь непростое время, когда действительно напряженная геополитическая обстановка, роль и значимость ОДКБ, несомненно, возрастает. Это уже доказано и жизнью, и практикой. С ней считаются такие сильнейшие организации, как ШОС, с которой налажено тесное взаимодействие, - цитирует Вольфовича издание "СБ. Беларусь сегодня". - Это было одним из приоритетных направлений улучшения работы Организации Договора о коллективной безопасности с ШОС в ходе председательства белорусской стороны". Он считает, что у Белоруссии "это получилось".

Вольфович отметил, что основная роль ОДКБ - обеспечить мир и безопасность на территории ее стран и сделать так, чтобы к ней "присоединялись другие страны как постсоветского пространства, так и дальнего зарубежья". "А такие посылы есть. Думаю, наша организация в перспективе будет гораздо шире, чем сегодня. К этому все идет", - добавил Вольфович.