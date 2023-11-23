23 ноября, 14:23,
обновлено 23 ноября, 14:32

Посол Британии в РФ назвал важным поддержание отношений с Москвой

По словам Найджела Кейси, решения России имеют значение для всего мира

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Поддержание отношений с правительством и народом России важно для Великобритании как никогда, решения Москвы имеют значение для всего мира. Об этом заявил новый посол Великобритании в Москве Найджел Кейси в своем первом обращении к россиянам. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале посольства.

"Поддержание отношений с российским правительством и российским народом по-прежнему важно для Великобритании. Возможно, сейчас это важнее когда-либо. Решение, принимаемые Россией имеют значение не только для Великобритании, но и для всего мира ", - указал дипломат. 

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