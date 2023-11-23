Франция рассчитывает на укрепление НАТО в связи со вступлением Швеции

По словам официального представителя МИД республики Анн-Клер Лежандр, Франция считает важным вступление королевства в альянс

ПАРИЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Франция поддерживает вступление Швеции в НАТО и считает, что это укрепит военный потенциал альянса. Об этом заявила на брифинге официальный представитель французского внешнеполитического ведомства Анн-Клер Лежандр.

"28 ноября глава МИД Франции Катрин Колонна примет участие в министерском совещании стран НАТО в Брюсселе, которое будет посвящено завершению процесса присоединения Швеции к альянсу", - сообщила Лежандр.

По ее словам, Париж считает важным "вступление Швеции в альянс, потому что это укрепит оборонный потенциал НАТО".

Представитель французского МИД отметила, что в повестку предстоящей брюссельской встречи также входит проведение дискуссий в формате "НАТО - Украина". "Колонна планирует заявить о намерении Парижа продолжать оказание поддержки Киеву", - добавила Лежандр.

Франция ожидает также обсуждения в Брюсселе вопросов подготовки к саммиту НАТО, который пройдет в следующем году в Вашингтоне.