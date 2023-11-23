Израиль заявил, что поставит первую батарею ПРО Arrow 3 в Германию к концу 2025 года

Их стоимость оценивается в $3,6 млрд

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября. /ТАСС/. Израиль и Германия завершили процесс приобретения Берлином системы противоракетной обороны (ПРО) Arrow 3 за $3,6 млрд подписанием окончательного соглашения в Тель-Авиве, поставка первой батареи ожидается в конце 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба израильского Минобороны.

"Сегодня генеральный директор Министерства обороны Израиля Эяль Замир подписал соглашение о приобретении Германией системы противоракетной обороны Arrow 3 стоимостью примерно $3,6 млрд. Это окончательное подписание, произведенное официальными лицами Германии и Израиля, завершает процесс приобретения, который начался с визита министра обороны Йоава Галанта в Германию в сентябре 2023 года. Согласно соглашению, первая батарея Arrow 3 будет поставлена Министерству обороны Германии к концу 2025 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе продолжили, что "на мероприятии по подписанию соглашения, состоявшемся в штаб-квартире Министерства обороны Израиля [в Тель-Авиве], присутствовали высокопоставленные официальные лица, в том числе посол Германии в Израиле".