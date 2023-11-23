Израиль получил список имен заложников, подлежащих освобождению в Газе

Должностные лица проверяют детали перечня и находятся на связи с семьями заложников, сообщила канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября. /ТАСС/. Израильская сторона получила предварительный список имен заложников, которых освободит радикальное палестинское движение ХАМАС в рамках соглашения о перемирии в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

"Израиль подтверждает получение предварительного списка имен. Должностные лица проверяют детали перечня и находятся на связи с семьями заложников", - говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter).