Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц, преимущественно из РФ

Рестрикции ввели сроком на 5 или 10 лет

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский двумя указами ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц, преимущественно из России. Документы опубликованы на сайте главы украинского государства.

В числе тех, против кого Украина ввела санкции, командующий группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, омбудсмены ДНР и ЛНР Дарья Морозова и Виктория Сердюкова и другие.

В числе подпавших под санкции юридических лиц компании, действующие в сферах авиации, строительства, технологий, зарегистрированные в России, на Кипре, в Китае, ОАЭ и других странах.

Санкции введены сроком на 5 или 10 лет.