СМИ: президент Чехии хотел отменить визит премьера Словакии в республику

В Праге помимо официальных лиц Роберт Фицо планировал встретиться с оппозиционными политиками, пишет Novinky.cz

БРАТИСЛАВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел хотел отменить запланированный на пятницу, 24 ноября, визит в республику премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Отказаться от этой идеи его убедила словацкая коллега Зузана Чапутова. Об этом со ссылкой на источник в Пражском граде сообщил новостной портал Novinky.cz.

Согласно источнику, Фицо, назначенный словацким премьером 25 октября, "не сделал ни одного встречного шага по отношению к Чехии". По данным источника, он, кроме переговоров с руководителями чешского государства, планировал в Праге встречи с другими политиками, включая оппозиционных, что не соответствует дипломатическим стандартам.

Фицо, как утверждает портал, избрал для Павела и спикеров обеих палат парламента, с которыми он должен встретиться, неудобную дату своего визита. Она устраивала только чешского премьера Петра Фиалу. Между тем руководители чешского высшего законодательного органа отвергли информацию, что из-за прибытия главы словацкого правительства им пришлось изменить рабочую программу.

Павел согласился не препятствовать планам Фицо в интересах поддержания традиционно дружеских отношений Чехии и Словакии. "Это [предстоящий визит словацкого премьера] очень деликатный вопрос. Если бы мы воспрепятствовали ему, это нарушило бы чешско-словацкие отношения", - привел портал слова источника.

Фицо, выступающий как лидер словацких левых сил, в Праге должен встретиться с руководителями чешского государства, являющимися представителями либеральных и консервативных партий. Позиции сторон расходятся, например, по вопросу оказания военной помощи Украине. Словацкий кабмин отказался направлять ее Киеву в форме дара от государства, не препятствуя при этом коммерческим поставкам.

Согласно предоставленной чешским правительством ранее информации, Фицо и Фиала проведут в пятницу переговоры в Праге. Речь идет о первом официальном зарубежном визите недавно назначенного председателя словацкого правительства. Премьеры обсудят главным образом перспективы сотрудничества между их странами.