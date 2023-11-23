Минобороны ФРГ заявило, что заморозка бюджета не затронет специальный фонд Бундесвера

В ведомстве сообщили об ограничении ассигнований на новые проекты до дальнейшего уведомления

БЕРЛИН, 23 ноября. /ТАСС/. Заморозка бюджета ФРГ не затронет специальный фонд Бундесвера. Об этом сообщается на сайте Минобороны Германии.

"Для вашего понимания: специальный фонд Бундесвера в принципе освобожден от замораживания бюджета. Однако из специального фонда планируются и новые проекты, финансирование которых не будет осуществляться исключительно за счет специального фонда. <...> Минобороны ограничило использование ассигнований на такие проекты по собственной инициативе до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении оборонного ведомства Германии.

21 ноября Министерство финансов ФРГ приняло решение временно заморозить почти все ассигнования из бюджета 2023 года в связи с решением Конституционного суда о неправомерности перераспределения старых невостребованных кредитных средств на сумму €60 млрд. В Минфине пояснили, что такой шаг не означает блокировки всех предусмотренных бюджетом расходов, текущие обязательства будут соблюдаться, но на дополнительные выплаты придется получить одобрение Минфина.

Газета Bild сообщала 11 ноября со ссылкой на собственные источники в Минобороны ФРГ, что правительство Германии намерено увеличить в 2024 году военную помощь Украине с €4 млрд до €8 млрд. По ее информации, Минфин Германии изначально заложил в госбюджет на 2024 год €4 млрд на военную помощь Украине, однако оборонное ведомство республики дополнительно запросило €5 млрд, из которых кабмин решил выделить €4 млрд.