23 ноября, 15:13

Нетаньяху заявил Кэмерону о невозможности мира с арабами до уничтожения ХАМАС

Премьер Израиля назвал радикальное движение "сектой, провозгласившей своей целью геноцид"

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября. /ТАСС/. Израиль продолжает свою военную операцию против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа и считает, что мир с палестинцами и арабскими странами не наступит без уничтожения этой организации. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху по итогам встречи с новым главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.

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"Мы продолжим добиваться целей войны и уничтожать ХАМАС, потому что ХАМАС будет делать то же самое вновь и вновь. Это секта, провозгласившая своей целью геноцид. Не будет никакой надежды на мир между Израилем и палестинцами, между Израилем и арабскими странами, если мы не уничтожим это движение убийц, которое угрожает будущему всех нас", - заявил Нетаньяху, чьи высказывания распространила канцелярия главы правительства.

Израильский премьер в очередной раз выразил мнение, что его страна ведет "широкомасштабную войну цивилизации против варварства", и вновь призвал весь мир объединиться для победы над ХАМАС, подобно тому, как мировое сообщество объединялось против нацистской Германии и террористов из "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ организация) и "Исламского государства" (запрещенная в РФ организация).

Он напомнил о том, что события 7 октября стали беспрецедентной в истории Израиля трагедией, а о сторонниках ХАМАС, убивших и похитивших множество израильтян, в том числе младенцев, он при этом заявил, что это "не люди, а чудовища". "Эти чудовища должны исчезнуть, и они исчезнут. Мы продолжим войну до тех пор, пока не достигнем этой цели и не гарантируем другое будущее для Газы и для нас", - указал премьер.

Нетаньяху поблагодарил Кэмерона за визит в Израиль и за поддержку со стороны Лондона. "Спасибо, Дэвид, за то, что прибыли сюда, и за поддержку Израиля. Мы надеемся освободить наших похищенных. На этом пути есть много трудных задач. Мы надеемся вызволить первую группу, и после этого мы полны решимости вызволить всех", - отметил он. 

Теги:
Кэмерон, ДэвидВеликобританияИзраильНетаньяху, Биньямин
© Информационное агентство ТАСС
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