Египет получил от ХАМАС и Израиля списки подлежащих освобождению лиц

Их освободят 24 ноября

КАИР, 23 ноября. /ТАСС/. Египет получил от Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС списки с именами подлежащих освобождению 24 ноября заложников и заключенных. Об этом сообщил глава государственной информационной службы арабской республики Дия Рашван.

"Египет получил с палестинской и израильской сторон списки заключенных и пленных, которых планируется освободить завтра, в пятницу, во второй половине первого дня перемирия", - приводит информационный портал Al-Youm As-Sabia слова Рашвана.