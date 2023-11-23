23 ноября, 15:09,
обновлено 23 ноября, 15:36
Палестино-израильский конфликт

Египет получил от ХАМАС и Израиля списки подлежащих освобождению лиц

Их освободят 24 ноября

КАИР, 23 ноября. /ТАСС/. Египет получил от Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС списки с именами подлежащих освобождению 24 ноября заложников и заключенных. Об этом сообщил глава государственной информационной службы арабской республики Дия Рашван.

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"Египет получил с палестинской и израильской сторон списки заключенных и пленных, которых планируется освободить завтра, в пятницу, во второй половине первого дня перемирия", - приводит информационный портал Al-Youm As-Sabia слова Рашвана. 

Теги:
ЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
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