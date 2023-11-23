23 ноября, 15:18,
обновлено 23 ноября, 15:50

В Ереване ожидают поддержки мирового сообщества для решения проблем беженцев из Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и главы диппредставительств ЕС обсудили вопросы региональной безопасности, процесс нормализации отношений с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 23 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с послами стран Евросоюза указал на важность поддержки международного сообщества с целью решения проблем беженцев из Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

"Состоялся обмен мнениями о процессах, происходящих в регионе Южного Кавказа. Были упомянуты гуманитарные проблемы более чем 100 тыс. насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха лиц в результате азербайджанской политики этнической чистки, а также шаги, предпринятые правительством Армении для их преодоления. Была подчеркнута важность поддержки международного сообщества для решения существующих проблем", - отмечается в заявлении.

Пашинян и главы дипломатических представительств также обсудили вопросы региональной безопасности, процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. 

Теги:
АзербайджанАрменияПашинян, Никол Воваевич
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