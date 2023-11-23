Израиль сообщил о задержании на Западном берегу Иордана 40 палестинцев

По данным армейской пресс-службы, трое из них были сторонниками ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября. /ТАСС/. Израильские силовики в ходе контртеррористических рейдов на Западном берегу реки Иордан задержали 40 разыскиваемых палестинцев, трое из них являются сторонниками правящего в секторе Газа движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ходе совместных контртеррористических операций в различных районах Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега - прим. ТАСС) Армии обороны Израиля, пограничной полиции и Службы общей безопасности (ШАБАК) задержаны 40 разыскиваемых подозреваемых, трое из них являются сторонниками террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении. Военные отметили, что рейд в лагере палестинских беженцев Балата на Западном берегу продолжался 14 часов.

В пресс-службе добавили, что с 7 октября израильские силовики задержали на Западном берегу Иордана 1 950 палестинцев, в том числе более 1 100 сторонников ХАМАС.