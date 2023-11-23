23 ноября, 15:26,
обновлено 23 ноября, 15:43

Сидоров покинул пост начальника Объединенного штаба ОДКБ в связи с предельным возрастом

Он занимал эту должность в период с 2015 года по 2023 год

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Генерал-полковник Анатолий Сидоров завершает пребывание в должности начальника Объединенного штаба в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе штаба.

"В ходе заседаний уставных органов [ОДКБ] была дана высокая оценка деятельности начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова в период с 2015 года по 2023 год. Члены Совета коллективной безопасности в связи с достижением генерал-полковником Анатолием Сидоровым предельного возраста пребывания на военной службе назначили на должность начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Андрея Сердюкова", - говорится в сообщении.

Ранее участники состоявшегося в Минске пленарного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ рассмотрели и утвердили несколько документов, в том числе, касающиеся совершенствования составов воинских контингентов и формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, миротворческих контингентов государств - членов ОДКБ и национальных контингентов Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности.

Были утверждены рекомендации по порядку передачи материальных средств между контингентами войск коллективных сил ОДКБ.

"Советом коллективной безопасности ОДКБ приняты решения о мерах по развитию системы кризисного реагирования организации, утверждено Положение об Объединенном пресс-центре ОДКБ, учреждена медаль "Вместе к миру" для награждения лиц за особые отличия в области миротворчества", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, пресс-служба штаба сообщила, что в ходе совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович наградил Сидорова "почетной грамотой Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь за личный вклад в развитие Организации Договора о коллективной безопасности и укрепление сотрудничества между государствами - членами ОДКБ". 

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Россия
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