23 ноября, 15:27

Таможня Украины сообщила о намерении польских перевозчиков заблокировать еще один КПП

Речь идет о пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Перевозчики Польши собираются заблокировать пятый по счету КПП на польско-украинской границе. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

"Актуальная информация о блокирования пунктов пропуска польскими забастовщиками <…>. По неподтвержденной информации, есть намерения распространить блокировку также на пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховице", - говорится в сообщении таможни на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Отмечается, что очередь из грузового транспорта на выезд с Украины через указанный КПП выросла с 1,3 тыс. до 2 тыс. автомобилей.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. На границе образовались многокилометровые очереди из фур. В связи с блокировкой границы расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза. На данный момент ущерб экономике Украины от блокирования КПП на польско-украинской границе превысил €400 млн.

21 ноября словацкие перевозчики заблокировали проезд грузовиков через КПП "Вышне-Немецке - Ужгород". По данным украинских пограничников, к полуночи пункт пропуска временно разблокировали. В настоящее время выезда из Словакии ожидают около 400 фур. 

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