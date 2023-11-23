Президент Румынии заявил о "возвращении страны на африканский радар"

Клаус Йоханнис рассказал о стратегии для партнеров Бухареста в Африке

БУХАРЕСТ, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил на совместной с президентом Сенегала Маки Салем пресс-конференции в Дакаре о "возвращении страны на африканский радар". Стенограмма пресс-конференции размещена на сайте президентской администрации.

"Какие выгоды принесло Румынии возобновление отношений с этими [африканскими] странами?" - спросил президента журналист, отметив, что многие в Румынии воспринимают эту поездку как "экзотические и очень дорогостоящие каникулы".

"К сожалению, в десятилетия после революции [1989 года] эти отношения [с африканскими странами] были почти забыты, - ответил Йоханнис. - Мы поняли, что в румынской внешней политике была совершена стратегическая ошибка, и приняли меры по ее исправлению. Мы разработали новую стратегию для Африки, которая предназначена главным образом для традиционных партнеров Румынии в Африке".

"Стратегию такого типа и особой важности нельзя внедрить по почте, - продолжал президент. - Чтобы придать вес этой стратегии, показать, что Румыния настроена серьезно и исполнена решимости возобновить эти партнерства, я решил предпринять эту африканскую поездку. <...> Я нашел уже очень конкретные возможности сотрудничества во всех государствах, которые я посетил, были подписаны соглашения о понимании. И в конечном итоге могу без преувеличения сказать: я возвратил Румынию на африканский радар".

В период 14-23 ноября президент Румынии совершил визиты в Кению, Танзанию, Кабо-Верде и Сенегал.