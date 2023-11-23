23 ноября, 15:44

На Фолклендских островах подчеркнули желание оставаться в составе Великобритании

Председатель законодательного собрания Фолклендов Марк Поллард назвал "обычной ситуацией" заявление нового президента Аргентины о суверенитете этих территорий

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Жители Фолклендских (Мальвинских) островов хотят, чтобы эта территория оставалась в составе Великобритании. Об этом британской газете The Daily Mail заявил председатель законодательного собрания Фолклендов Марк Поллард.

"Вполне обычна ситуация, когда новый президент Аргентины и его партия делают заявления по поводу суверенитета Фолклендских островов. Мы, демократически избранные члены собрания, ясно заявляем, что возможность каких-либо дискуссий по поводу нашего суверенитета даже не подлежит обсуждению", - сказал он. "Жители Фолклендских островов недвусмысленно высказываются за то, чтобы оставаться частью Соединенного Королевства и сохранять статус британской заморской территории", - добавил он, призвав руководство Аргентины уважать желания островитян.

Вопрос о принадлежности островов был поднят избранным президентом Аргентины Хавьером Милеем, который в ходе предвыборной кампании называл "не подлежащей обсуждению" принадлежность островов Аргентине.

"Мальвины - это Аргентина. Теперь нам надо думать о том, как мы их вернем. Совершенно ясно, что война не решение. Мы воевали и проиграли, так что теперь нужно приложить все усилия для того, чтобы вернуть острова, пользуясь дипломатическими каналами", - заявлял Милей во время теледебатов, предлагая договориться с Лондоном о передаче островов Аргентине по образцу договоренности между Великобританией и КНР о статусе Гонконга.

Комментируя его слова, в канцелярии премьер-министра Великобритании назвали вопрос о принадлежности архипелага давно закрытым. Глава Минобороны королевства Грант Шэппс добавил к этому, что Лондон всегда будет отстаивать право жителей островов на самоопределение.

Мальвинские (Фолклендские) острова, расположенные в юго-западной части Атлантического океана, уже 200 лет являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами разгорелся вооруженный конфликт. Южноамериканская республика потерпела поражение, потеряв за два с половиной месяца боевых действий 649 военнослужащих. Потери британской стороны составили 255 человек.

В марте 2013 года подавляющее большинство жителей архипелага высказалось на референдуме за то, чтобы территория осталась во владении Соединенного Королевства. Аргентина не признала его результаты. 

Теги:
АргентинаВеликобританияШэппс, ГрантМилей, Хавьер
© Информационное агентство ТАСС
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